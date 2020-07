Marco Agostini entra in GR Legal come Senior Associate

Lo studio GR Legal, boutique legale nel settore della proprietà intellettuale con sedi a Padova, Roma e Milano, amplia il proprio team inserendo l'avvocato Marco Agostini come Senior Associate.

L'avvocato Agostini ha maturato la propria esperienza professionale nello studio dei prof Benedetto Costantino e Maurizio de Acutis. In ambito stragiudiziale, Agostini fornisce da anni consulenza in tema di trattamento dei dati personali, svolgendo anche il ruolo di DPO per importanti aziende ed enti pubblici. In ambito contenzioso vanta una considerevole esperienza soprattutto in controversie in tema di concorrenza sleale, inadempimenti contrattuali connessi a contratti di ricerca e sviluppo, IT e segreti commerciali.

"Siamo molto contenti dell'ingresso dell'avvocato Agostini, proseguiamo la strategia di rafforzamento dell'organico dello Studio, nell'ambito delle sue practice distintive: il suo ingresso risponde a una crescente richiesta da parte dei nostri clienti di servizi legali afferenti i dati, sia per la compliance al GDPR, sia per controversie relative a segreti commerciali, impianti industriali e software, ambito quest'ultimo nel quale abbiamo assistito a un forte incremento di richieste di assistenza giudiziale, soprattutto nell'ultimo periodo" dichiara Luca Giove, founding partner di Gr Legal. L'avvocato Agostini opererà presso le sedi di Padova e Milano.