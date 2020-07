Annunziata&Conso prosegue nel suo percorso di crescita e promuove tre nuovi Partner in AC Services S.r.l.

Annunziata&Conso prosegue nel proprio percorso di crescita con la nomina di tre nuovi Partner della società di revisione AC Services S.r.l. Si tratta dell'Avv. Luciano Murtas (foto di sinistra) esperto in consulenza e supporto operativo a funzioni di Internal Audit, Compliance e Antiriciclaggio; della Dott.ssa Mariagrazia De Luca (foto al centro), specializzata in diritto finanziario, societario e tributario e nella gestione amministrativo/contabile di società di capitali e dell'Avv. Antonio di Giorgio (foto di destra), già partner di AC Firm S.t.A., consulente legale e regolamentare in materia di diritto societario, bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con particolare riferimento al settore dei servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica e all'ambito fintech. Tutti già operativi in AC Services, i tre nuovi Partner, che nel corso degli anni hanno dimostrato grande impegno e capacità andranno a guidare, rispettivamente, i dipartimenti di "Controlli interni", "Compliance fiscale" e "Consulenza".



Le comprovate competenze dei nuovi Partner rafforzano l'offerta di servizi di compliance regolamentare e fiscale, confermando ancora una volta la dinamicità del network Annunziata&Conso nello stimolare opportunità di crescita professionale interna ed individuale.

Queste nuove nomine si inseriscono nel percorso evolutivo e di ampliamento del network, che nelle scorse settimane ha annunciato l'ingresso di un team di professionisti guidati dal partner Avv. Roberto Ferretti e del nuovo of counsel Mariano Carozzi.



"La nomina di Luciano, Mariagrazia e Antonio rappresenta un importante conferma della nostra strategia di sviluppo e costituisce un importante passo per la (ri)organizzazione della nostra realtà aziendale sempre meno ancorata ai suoi fondatori, grazie alla crescita delle risorse che già vi operano ed alle loro capacità manageriali.



In questa prospettiva è in corso la selezione di nuove risorse da destinare ai team che operano nei nuovi dipartimenti, con una integrazione dell'attuale organico, di almeno 5 nuove risorse entro la fine del 2021." - Donato Varani, Partner AC