CARNELUTTI Law Firm con FINCOS Gestioni per l'accordo di gestione del Grand Hotel Savoia e Savoia Palace di Cortina d'Ampezzo

CARNELUTTI Law Firm, con un team guidato da Benedetta Amisano (nella foto) ha assistito Fincos Gestioni S.r.l. (Bain Capital Credit), che con Aquileia Capital Services, in qualità di asset manager, ha perfezionato la selezione dell'operatore che gestirà il Grand Hotel Savoia e il re-sidence Savoia Palace, nel complesso il più grande Resort a 5 stelle della categoria di lusso della Perla delle Dolomiti.



Il team di Amisano, affiancata anche da Stefano Mele, ha seguito inoltre l'esecuzione del con-tratto internazionale di franchising con l'operatore selezionato, Radisson Hospitality Belgium.

Le due strutture, a seguito dei lavori di ristrutturazione, assumeranno i marchi di "Grand Ho-tel Savoia, A Radisson Collection Hotel" e "Savoia Palace – Radisson Apartments Cortina".



Radisson Hotel Group e la Proprietà del Resort hanno confermato il massimo impegno per il grand opening per la stagione invernale 2021, in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo.