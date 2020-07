Fashion ed Industrial Design - webinar - mercoledì 22 luglio dalle ore 12.30 alle 13.00

incontro webinar



Quali sono le nuove frontiere del diritto d'autore nel settore Fashion ed Industrial Design?

Lo studio Nunziante Magrone - con Niccolò Ferretti, responsabile team IP e Laura Schiuma, of counsel dello Studio - analizzeranno l'impatto delle decisioni Cofemel e Brompton in Italia e in Europa



Il webinar – gratuito e di taglio pratico - si svolgerà mercoledì 22 luglio dalle ore 12,30 alle 13,30.



Per registrarsi: marketing@nmlex.it O a.ardemagni@barabino.it