Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Clifford Chance, Facchini Rossi Michelutti e Nctm nell'acquisizione di CVC della maggioranza del Gruppo Farmaceutico Genetic

CVC Strategic Opportunities II ha firmato un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza del Gruppo Genetic, un'azienda leader nel settore farmaceutico, specializzata nello sviluppo e nella fornitura di prodotti nelle aree terapeutiche respiratoria, oftalmica e oncologica.

CVC investirà in partnership con la famiglia del fondatore di Genetic, Rocco Pavese, che ricoprirà il ruolo di CEO dell'azienda e continuerà a guidare le attività di ricerca e sviluppo. Con sede a Fisciano, in Campania, Genetic è un'azienda farmaceutica integrata specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione, registrazione e promozione di farmaci e dispositivi medici specialistici



Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito CVC per gli aspetti M&A con un team guidato dal Partner Gerardo Gabrielli e composto dal counsel Lorenzo Fabbrini, dalla senior associate Diletta Camicia e dagli associate Silvia Pinciroli, Matteo Bortolotti e Tomaso Morini. Gli aspetti pharma sono stati curati dall'of counsel Micaela Tinti.



Clifford Chance ha assistito CVC per gli aspetti antitrust con un team guidato dal socio Luciano Di Via e dall'associate Laura Tresoldi. Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha affiancato CVC per gli aspetti fiscali relativi alla due diligence e alla struttura con un team composto dai partner Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella e dagli associate Andrea Basi, Davide Caspani e Andrea Conte.



La famiglia Pavese è stata assistita da Nctm Studio Legale con team guidato dal Socio Pietro Zanoni e composto da managing associate Alessia Trevisan e dall'associate Mario Bonferroni.