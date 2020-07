PEDERSOLI STUDIO DELL'ANNO M&A AI LEGALCOMMUNITY CORPORATE AWARDS 2020

Pedersoli Studio Legale si è aggiudicato il premio "Studio dell'Anno M&A" ai Legalcommunity Corporate Awards 2020.



Nel contesto della cerimonia di premiazione delle eccellenze tra i professionisti che operano in ambito Corporate M&A, il riconoscimento è stato attribuito da una giuria, composta da autorevoli advisor, general counsel e direttori affari legali e societari, che ha sottolineato come il team, composto da professionisti di altissimo livello, abbia prestato assistenza nei big deal nei settori delle telecomunicazioni e del banking, evidenziando inoltre che lo Studio ha ricoperto un ruolo da indiscusso protagonista per via della numerosa attività in ambito M&A.



Luca Saraceni, Csaba Davide Jákó, Alessandro Marena, Andrea Faoro e Diego Riva (in foto da sinistra verso destra) hanno ritirato il premio nel corso della serata di premiazione che si è svolta ieri presso WJC Square a Milano, alla presenza di oltre 350 tra operatori del mondo economico finanziario e professionisti.