Baker McKenzie con MicroPort® per la conclusione di accordi di finanziamento per complessivi 105 milioni di dollari

Baker McKenzie ha assistito MicroPort Cardiac Rhythm Management Limited ("MicroPort® CRM"), società dedicata allo sviluppo e commercializzazione di pacemaker, defibrillatori e dispositivi per la gestione di disfunzioni cardiache e controllata da MicroPort Scientific Corporation ("MicroPort®"), nella conclusione di accordi di finanziamento c.d. "di tipo B" per un investimento complessivo di 105 milioni di dollari statunitensi. Un noto fondo asiatico guiderà il finanziamento di tipo B con un investimento di 50 milioni di dollari statunitensi. Uno degli attuali investitori di MicroPort® CRM parteciperà con un investimento aggiuntivo di 25 milioni di dollari statunitensi. MicroPort® investirà 30 milioni di dollari statunitensi attraverso la società da essa interamente controllata, MicroPort International Corp. Limited ("MicroPort® International"). A seguito del perfezionamento di tale operazione, MicroPort® International continuerà ad essere socio di maggioranza di MicroPort® CRM.

Baker McKenzie ha assistito MicroPort® nella predetta operazione di finanziamento con un team composto dal partner Aurelio Giovannelli e dal counsel Antonio Lattanzio, in coordinamento con i legal team in-house di Shanghai MicroPort Medical (Group) Co. Ltd., composto da Kim Xueqin Wu, Catharine Zhou e Pam Lv, e di MicroPort Scientific Corporation (CRM), composto da Carolin Sonja Vanscheidt ed Alice Flacco.