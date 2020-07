GOP con Intesa Sanpaolo e Banca IMI nella concessione di finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 6.3 miliardi a favore di FCA Italy

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Intesa Sanpaolo e Banca IMI nella concessione di finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 6.3 miliardi a favore di FCA Italy e altre società italiane del Gruppo FCA. Il finanziamento è garantito, anche in virtù dell'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'80% dell'importo complessivo da SACE ai sensi delle disposizioni del Decreto Liquidità previste per le procedure c.d. ordinarie.



Si tratta dell'operazione di finanziamento con garanzia SACE più rilevante dall'entrata in vigore del Decreto Liquidità sia per l'ammontare complessivo messo a disposizione da Intesa Sanpaolo, sia per l'importo complessivamente garantito da SACE. L'operazione costituisce inoltre un unicum nel panorama dei finanziamenti garantiti con Garanzia SACE, in quanto l'ammontare della garanzia è stato elevato dal 70% (come previsto dal Decreto Liquidità) all'80% dell'importo complessivo, a fronte di una serie di impegni assunti da FCA Italy, anche con riferimento alle altre società del Gruppo FCA, ed in parte recepiti nella documentazione contrattuale.



GOP ha prestato assistenza nell'operazione con un team guidato dai partner Matteo Bragantini (in foto) e Antonio Segni, con il supporto del partner Antonio Lirosi per gli aspetti di diritto amministrativo, della counsel Ilaria Laureti e dalla managing associate Francesca Staffieri.