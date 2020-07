Linklaters, Pirola Pennuto Zei & Associati e RCCD nell'acquisizione di HYPO ALPE ADRIA da parte di Bain Capital Credit

Si è chiusa l'acquisizione da parte di Bain Capital Credit dell'ex Hypo-Alpe-Adria Bank detenuta dal governo austriaco tramite il veicolo HBI-Bundesholding AG.



L'operazione rafforza la presenza strategica di Bain Capital Credit nel settore NPL in Italia. Infatti, con un portafoglio in gestione di Euro 400 milioni iniziali, la ex Hypo-Alpe-Adria Bank, che cambia nome in Julia Portfolio Solutions e diviene un intermediario finanziario autorizzato ex Art. 106 TUB, sarà attiva in ambito NPL servicing nel settore corporate, con principale vocazione nel leasing immobiliare; la società opererà in modo complementare rispetto alle attività di Aquileia Capital Services, che rimarrà attiva quale piattaforma captive di Bain Capital Credit in Italia.

Nell'operazione, Linklaters ha agito al fianco di Bain Capital Credit con un team guidato dal Partner Giorgio Fantacchiotti e composto dalla Managing Associate Anna Gagliardi e dagli Associate Giangiacomo Miani, Mafalda Monticelli e Giulia Bordin. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal Partner Dario Longo e dai Managing Associate Anna Ferraresso e Samuele Manfredo Pio mentre degli aspetti giuslavoristici si sono occupate la Counsel Federica Barbero e l'Associate Mara Ruberto. Il Partner Loris Bovo ha supervisionato la due diligence sul portafoglio in gestione da parte della target. Il team multidisciplinare di Linklaters ha visto coinvolti anche il Partner Roberto Egori e gli Associate Sergio Merlino e Giorgio Marchesi.



Lo studio RCCD ha assistito HBI-Bundesholding AG con un team composto dai Partner Nicola Caielli e Guido Masini, dall'Associate Camilla Croce e dalla Trainee Giulia Giudici.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Bain Capital Credit per la parte tax con un team composto dai Partner Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli e dai Senior Associate Andrea Pannunzio, Filippo Jurina e Edoardo Bassi.