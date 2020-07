RaffaelliSegreti e Legalitax Studio Legale e Tributario per la compravendita di un portafoglio di impianti fotovoltaici

RaffaelliSegreti e RSM Studio Palea Lauri Gerla hanno assistito il gruppo Sonnedix, produttore globale indipendente di energia solare (IPP), nel processo di due diligence e successiva acquisizione di un portafoglio di impianti fotovoltaici di proprietà di Melfin, azienda di Melchioni, gruppo italiano attivo principalmente nel settore della distribuzione di componentistica elettronica industriale. Gli impianti sono situati in Puglia e hanno una potenza complessiva di circa 3 MW,



RaffelliSegreti ha assistito l'acquirente con un team guidato dai name partners Andrea Raffaelli (in foto), per i profili corporate e M&A, e Domenico Segreti, per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo. L'assistenza per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell'acquisizione, inclusa l'attività di due diligence, è stata resa da RSM Studio Palea Lauri Gerla, con un team guidato dal partner Cristiano Lenti e composto da Maria Luisa Appendino e Francesco Citerni.



Il venditore è stato assistito da Legalitax Studio Legale e Tributario con un team guidato da Andrea Rescigno, partner della sede di Milano, coadiuvato da Ilaria Rinaldo, per la parte corporate e M&A (legale), e Alessandro Gulisano, anch'egli partner della sede milanese, coadiuvato da Gianpiero Notarangelo, per la parte fiscale e finanziaria dell'operazione.