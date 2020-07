Allen & Overy con Bank of America Merrill Lynch nel finanziamento e CMBS di PATRIZIA

Allen & Overy ha assistito Bank of America Merrill Lynch in relazione ad un'operazione di finanziamento di oltre 100 milioni di euro in favore di EuroLog S.p.A. per l'acquisizione di un portafoglio di immobili ad uso logistico situati nel nord Italia. Il finanziamento si inserisce in una più ampia operazione paneuropea nell'ambito della quale Bank of America Merrill Lynch ha messo a disposizione di PATRIZIA, primario partner nel mercato immobiliare globale, linee di credito per investimenti immobiliari.



Allen & Overy ha agito con un team diretto dal partner Pietro Scarfone coadiuvato dal senior associate Luca Maffia, dall'associate Marco Mazzola e dal trainee Giovanni Leuratti, per i profili finanziari dell'operazione, dal counsel Luca Amicarelli e dall'associate Roberta Errico per i profili real estate e di diritto amministrativo, e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti per i profili fiscali. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dal partner John Coburn e dagli associate Grainne Drumm, Kathleen Acott e Enda Jordan, mentre quelli di diritto lussemburghese dagli associate Lukas Vondrich e Nicolas Madelin.



Allen & Overy ha anche prestato assistenza a Bank of America Merrill Lynch nella successiva cartolarizzazione del finanziamento, privata e sprovvista di rating, con il counsel Pietro Bellone e gli associate Erik Negretto e Chiara D'Andolfo. Nel contesto della cartolarizzazione, Zenith Service ha assunto i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante dei Portatori dei Titoli. BNP Paribas Securities Services, Milan branch è stata nominata come Account Bank e Paying Agent.