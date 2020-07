Carbonetti e Associati assiste Atlantia

Lo Studio Legale Carbonetti e Associati, con un team composto dal partner Rocco Santarelli e dall'associate Marianna D'Angelo, ha assistito il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia nella modifica del contratto stipulato tra l'altro con Edizione avente ad oggetto un'opzione di acquisto in favore di Atlantia delle azioni di Cellnex Telecom, nonché altri diritti sulle stesse azioni.



Il team legale interno di Atlantia, composto dagli avv.ti Federico Vitale per gli aspetti M&A e Anna Palandrani per quelli corporate, è stato coordinato dall'avv. Stefano Cusmai, Responsabile Domestic Legal and Corporate Affairs.



Edizione è stata assistita dallo Studio BonelliErede con un team guidato dalla partner Elena Busson, membro del Focus Team Energia Reti e Infrastrutture, e composto dagli associate Giulia Uboldi e Francesca Ricceri.