Eversheds Sutherland e Cuatrecasas nel trasferimento della partecipazione di Vilot in Al Dahra Europe S.r.l.

Eversheds Sutherland, con il senior executive partner Marco Franzini, il partner Alessandro Vischi, l'associate Angela Costanzo (team di private equity, banking & finance), il partner Marco Melisse e la principal associate Donatella di Caprio (team tax), ha assistito la società Al Dahra Holding LLC nell'acquisizione tramite la sua controllata spagnola Al Dahra Agriculture Spain, S.L.U. della partecipazione di Vilot GV Plus, S.L. nella società Al Dahra Europe S.r.l., già controllata da Al Dahra Holding, consolidando la presenza del gruppo in Italia e in Spagna.

Eversheds Sutherland ha altresì assistito Al Dahra Holding LLC nella negoziazione della nuova corporata governance in Italia e in Spagna.



Lo Studio Cuatrecasas con il partner Albert Garrofè e l'associate Jordi Maeso (team corporate) e i partner Jaume Bonet e Francesc Benabarre (team tax), ha assistito il socio minoritario uscente Vilot GV Plus, S.L.



Al Dahra è una multinazionale leader nel settore della coltivazione, produzione e distribuzione di foraggio e prodotti per animali. Al servizio di una vasta clientela retail, pubblica e parastatale, Al Dahra ha un'impronta geografica diffusa, con un organico di 5.000 dipendenti, opera in oltre 20 paesi e si rivolge a oltre 45 mercati, con una posizione leader nel mercato asiatico e del Medio Oriente.