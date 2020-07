IL NUOVO REPORT, REALIZZATO DA 24 ORE RICERCHE E STUDI, CON LE INFORMAZIONI CHIAVE DEL SETTORE DELL'ENERGIA

24 Ore Ricerche e Studi, la struttura del Gruppo 24 Ore che analizza i vari settori e mercati dal punto di vista economico e finanziario, presenta il primo report dedicato al settore dell'Energia.



Lo studio prende in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia, le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo (per le società quotate vengono indicate anche le stime di consensus degli analisti sul futuro).



E' fornita un'ampia disclosure sulle più importanti società non quotate italiane, europee e mondiali e sulle più recenti e rilevanti operazioni di M&A nel settore Energia.



Caratteristica specifica del report è l'ampiezza del campione preso in esame che include le aziende del settore Energia a tutto tondo.



Lo studio di settore è aggiornato a Maggio 2020.



