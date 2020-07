IL REPORT SULLA COSMESI DI 24 ORE RICERCHE E STUDI CON AREA STUDI MEDIOBANCA

Il report Cosmesi, realizzato in collaborazione dalla collaborazione di 24 ORE Ricerche e Studi con l'Area Studi di Mediobanca, appartiene alla nuova linea "Mercato Italia" e analizza in modo approfondito l'andamento di questo settore su base nazionale.

Pur in un momento di incertezza globale la ricerca fornisce le prime ipotesi sui possibili impatti e conseguenze della Covid-19, con le aspettative per l'anno in corso relativamente a fatturato, export e investimenti. Lo studio, di oltre 200 pagine, si concentra sui bilanci degli ultimi 5 anni delle società quotate e non quotate: dati e tabelle sono commentati dagli analisti dell'Area Studi di Mediobanca e integrati da una parte qualitativa realizzata dal Sole 24 Ore grazie ad un confronto con con alcuni tra i protagonisti del settore.

Viene inoltre proposto un Outlook di settore, realizzato da Strategic Management Partners, corredato da una Ceo'S Agenda. Il report, che parte da una visione sintetica del business a livello mondiale individuando i maggiori Paesi produttori, inquadra il ruolo delle imprese italiane sui mercati internazionali e ne analizza le performance.

Particolare attenzione viene posta a temi quali import/export, governance, operazioni di M&A, delocalizzazioni, dinamiche commerciali e affidabilità creditizia. Sono inoltre esaminati i principali parametri di valutazione: marginalità, generazione o distruzione di valore, redditività del capitale, investimenti, produttività, costo del lavoro.

