LEGANCE E NCTM NELLA OCAZIONE DI PALAZZO BORROMINI E PALAZZO CANOVA DA PARTE DELL'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

Legance - Avvocati Associati e Nctm Studio Legale hanno assistito, rispettivamente, l'Università Vita-Salute San Raffaele e la locatrice Il Poggio S.r.l. nella locazione di Palazzo Borromini e Palazzo Canova, siti a Milano 2 (Segrate).

In particolare, l'Università Vita-Salute San Raffaele è stata assistita da Legance, con un team guidato dal Managing Associate Lorenzo Gentiloni Silveri e con il supporto del Senior Associate Nicola Toffanin, nonché dal Partner Giuseppe Abbruzzese e dalla Senior Counsel Alessandra Palatini per i profili urbanistici.

Il Poggio S.r.l. è stata assistita da Nctm Studio Legale con un team guidato dal Partner Luigi Croce e dall'Associate Davide Mastrangelo.

Gli aspetti commerciali dell'operazione sono stati seguiti da GVA Redilco.

L'operazione, che si inserisce nel programma di espansione dell'offerta ricettiva e didattica dell'Università, le consente di ottenere la disponibilità di nuovi edifici, l'intero Palazzo Borromini ed alcuni piani di Palazzo Canova, che verranno impiegati per ampliare i propri spazi dedicati alla didattica.