Freshfields al fianco di One Equity Partner nell'OPA su Techedge

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP sta assistendo One Equity Partner nell'offerta pubblica d'acquisto volontaria sul 100% di Techedge S.p.A., società di servizi IT quotata sul MTA.

L'operazione avviene in accordo con uno dei fondatori della societa', Edoardo Narduzzi, titolare dell'1,4%, l'azionista Masada Ltd titolare del 17,4% e Techies Consulting di José Pablo de Pedro Rodriguez detentore dell'11,1%. Quest'ultima si e' impegnata a portare i titoli in adesione all'offerta, mentre gli altri due soci, in base agli accordi, venderanno la propria partecipazione a One Equity Partner al di fuori dell'opa.

Il team Freshfields è stato coordinato dal partner Nicola Asti (responsabile del team Corporate/M&A) e dal senior associate Luca Sponziello, supportati dall'associate Veronica Ferro, Edoardo Congiu e Francesco Barcellini, tutti membri del team Corporate/M&A. Gli aspetti Finance dell'operazione sono stati seguiti dal partner Francesco Lombardo coadiuvato dal senior associate Giuliano Marzi e da Beatrice Melito, mentre i profili di diritto Antitrust sono stati curati dal partner Gian Luca Zampa, dal counsel Ermelinda Spinelli, con l'associate Roberta Laghi e Mila Crispino.

Nell'operazione Mediobanca ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell'Offerente.

Lo studio Maviglia & Partners ha assistito Edoardo Narduzzi, Masada Ltd e Techies Consulting.