Gli studi coinvolti nell'operazione di investimento da parte di WRM nel gruppo Kipre

Lo studio legale internazionale Ashurst e PwC TLS Avvocati e Commercialisti hanno assistito WRM Group nell'operazione di investimento di circa € 40 milioni finalizzato a dotare il gruppo Kipre delle risorse necessarie per l'uscita dalla crisi e per sostenerne il rilancio e lo sviluppo tramite un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. sottoscritto con i principali creditori finanziari ed industriali del gruppo stesso e attraverso la realizzazione di un operazione immobiliare.



Con l'omologa dell'accordo, WRM Group acquisterà il 100% del Gruppo Kipre attraverso il fondo Athena Capital e perfezionerà, attraverso il fondo WRM Fondo Immobiliare, un'operazione volta all'acquisto di sei complessi immobiliari adibiti ad impianti produttivi ad oggi di proprietà del Gruppo Kipre, compiendo un altro passo nella strategia di espansione dell'attività di WRM Group in Italia, volta a supportare aziende del Made in Italy e dell'eccellenza italiana.



Il nuovo corso manageriale del Gruppo Kipre, che conta oltre 300 lavoratori al suo interno, verrà affidato ad una squadra di manager di solida esperienza nel settore, guidata da Walter Bellantonio, già Direttore Generale di ISA S.p.A. e già Amministratore Delegato di Cirio, Del Monte Italia e Centrale del Latte di Roma.



All'accordo di ristrutturazione hanno partecipato 21 istituti di credito e oltre 500 fornitori strategici e non.



Ashurst ha assistito WRM per gli aspetti relativi alla negoziazione e redazione dell'accordo di ristrutturazione, con un team guidato dal partner Paolo Manganelli (in foto) e composto dal senior associate Mario Orsenigo e dalla associate Anna Giulia Chiarugi.



PwC TLS ha assistito WRM nell'operazione immobiliare con un team guidato dal partner Giovanni Stefanin e composto dall'associate partner Stefano Cancarini, Anna di Vilio e Giulio D'Argento per gli aspetti contrattuali, regolamentari e per le attività di funding nonché dal team Real Estate composto da Salvatore Cuzzocrea, Federica De Luca, Sabrina De Salvo e Lorenzo Piscitelli.



PwC Advisory, con un team guidato dal partner Antonio Martino e composto da Valentina Liberali e Mariachiara Rigo, ha agito come real estate advisor di WRM Group per gli aspetti valutativi e tecnici dell'operazione immobiliare.



Gli aspetti finanziari sono stati curati dagli advisor finanziari WRM Capinvest e Banca Finint.

KPMG ha curato la redazione dal piano di ristrutturazione, con un team composto dai partner Federico Bonanni e Giuseppe Di Leone e dall'assistant manager Massimo Lattuada.



L'avvocato Jacopo Rapisarda, partner di Catenaccio e Associati Studio Legale, e il Dott. Marco Vigna Taglianti dello Studio Vigna Taglianti Commercialisti e Avvocati hanno assistito il Gruppo Kipre, rispettivamente con riferimento agli aspetti legali e finanziari dell'operazione.



Il ceto bancario è stato assistito da Loan Agency Services, con un team composto da Roberto Mugnaioli e dalle legal advisor Paola Policicchio e Valeria Fraioli e dallo Studio Legale Guzzetti, con team composto dagli avvocati Paolo Guzzetti e Stefano Sirna.



Il piano di ristrutturazione è stato attestato dallo Studio Longhi in persona dell'attestatore Dott. Gianluigi Longhi, con il supporto del suo team e di BDO con il Dott. Livio Mezzetti e il Dott. Stefano Variano.



Lo Studio Notarile Busani - Ridella – Mannella – Campanile - Uboldi – Ricci ha curato gli aspetto notarili dell'operazione con il Notaio Angelo Busani.

