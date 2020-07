ONTIER ITALIA, COMMENTO AL DOCUMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO "PROPOSTE PER LA STRATEGIA ITALIANA IN MATERIA DI TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI CONDIVISI E BLOCKCHAIN"

Ontier, studio legale globale con 21 uffici in 14 paesi del mondo, ha offerto il proprio contributo alla consultazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al documento "Proposte per una strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain", pubblicato lo scorso 18 giugno.



Il contributo di Ontier, esaminate le caratteristiche maggiormente rilevanti della tecnologia Blockchain/DLT (riconsiderare il tema della "fiducia" introdotto nell'ordinamento giuridico da una tecnologia che tende ad eliminare gli intermediari; disegnare una disciplina che tenga conto del carattere globale di Blockchain/DLT, anche sotto il profilo del valore giudiziale dei dati, documenti o transazioni conservate), ha inteso offrire un quadro da cui è emersa l'estrema attenzione di tutti i Paesi del mondo e delle istituzioni mondiali alla tecnologia in esame.



Se ne è ricavata una situazione variegata, con Paesi che stanno decisamente avanzando nella promozione, pianificazione e diffuso utilizzo di Blockchain/DLT, e Paesi ancora in fase di studio e analisi.



Dal punto di vista culturale è necessario – in questo il documento del Ministero dello Sviluppo Economico ha il suo maggior pregio – investire sulle nuove competenze e sulla ricerca e attrazione del talento.



Sotto il profilo normativo sarà obbligatorio pensare – in Italia – ad una normativa chiara che si amalgami con quella europea e, addirittura, globale, in grado di costruire quel concetto di fiducia senza intermediari già menzionato.



Il contributo di Ontier inoltre propone, dal punto di vista professionale e giudiziale, un ripensamento del professionista in ambito legale orientato a consolidare competenze nei nuovi ambiti tecnologici, a cui affiancare tecnici esperti di Blockchain/DLT e smart contracts, così da cogliere con assoluta chiarezza ogni implicazione e criticità, e fornire soluzioni sicure, nonchè la preparazione di giudici ed arbitri in grado di comprendere adeguatamente la materia in corso di contenzioso, e così rendere sicuri gli investimenti che l'Italia saprà promuovere o intercettare.



In conclusione si ravvisa la necessità di procedere ad una profonda revisione della scarna normativa dedicata a Blockchain/DLT e smart contracts nel Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12), per varare un disegno di legge più maturo, che si spinga fino a disciplinarne istituti di diritto sostanziale e processuale che favoriscano il fiorire in Italia, senza incertezze o equivoci interpretativi, di un ecosistema all'avanguardia sotto ogni profilo.