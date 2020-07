Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli, Partners e Chiomenti nell'investimento Series A in Enthera S.r.l.

Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli, Partners e Chiomenti hanno assistito rispettivamente Enthera S.r.l., AbbVie Inc. e BiovelocITA S.r.l. per gli aspetti contrattuali e societari relativi all'investimento Series A per un valore di Euro 28 milioni in Enthera S.r.l., biotech company che sviluppa farmaci di ultima generazione per la cura di malattie autoimmuni al fine di ripristinare la capacità rigenerative delle cellule staminali.



L'operazione rappresenta la più grande raccolta fondi di Series A, destinati al biotech e supportata da un venture capital, realizzata in Italia. E' inoltre il primo investimento in una biotech italiana da parte di AbbVie Ventures, gruppo di venture capital di AbbVie, multinazionale americana attiva nel settore biofarmaceutico e quotata sul NYSE. L'investimento è stato guidato da Sofinnova Partners, con l'apporto della Juvenile Diabetes Research Foundation e di altri investitori italiani, tra cui un gruppo coordinato da Banor Sim e uno da Banca profilo attraverso Arepo fiduciaria e Indaco.



Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners ha assistito Enthera S.r.l. con un team composto dal partner Nicola Brunetti e dagli associate Enrico Candotti e Nicola Occhipinti.



Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito AbbVie Inc. con un team composto dal Senior Partner Francesco Gianni e dal Counsel Luca Spagna che ha coordinato il team di GOP4Venture dedicato al deal, composto altresì dall'Associate Lorenzo Timotini e da Margherita Mercatali.



Chiomenti ha assistito BiovelocITA S.r.l. con un team composto dal managing counsel Gianfilippo Pezzulo e dall'associate Matteo Berti.