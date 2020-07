GLI ADVISOR AL FIANCO DEL GLOBAL INVESTMENT MANAGER INVESCO REAL ESTATE NELL'ACQUISIZIONE DI UN POLO LOGISTICO IN PROVINCIA DI VERONA

Legance – Avvocati Associati, CBRE, Deloitte ed EY hanno assistito Invesco Real Estate, il global real estate investment manager, nell'operazione di acquisizione di un polo logistico in fase di sviluppo a Nogarole Rocca (VR).



L'asset avrà una superficie complessiva di circa 51.000 mq e sarà la prima fase di un più ampio sviluppo logistico di oltre 150.000 mq, in grado di offrire spazi flessibili di Grado A in una posizione strategica a servizio di tutta l'area del Nord-Est.



Invesco Real Estate è stata assistita da Legance per gli aspetti legali con un team multidisciplinare guidato da Elena Generini e composto da Giuseppe Abbruzzese, Filippo Colonna, Francesca Iannò e da Martina Pala, da CBRE per gli aspetti tecnici con un team composto da Alberto Cominelli, Federica Saccani, Stefania Petrarulo e Gianluca Padula, da Deloitte per i profili fiscali relativi all'acquisizione con un team composto da Francesco Saltarelli e Francesco Trivisano e da EY per i profili fiscali relativi alla strutturazione dell'investimento con un team composto da Alessandro Padula, Aurelio Pensabene, Mario Naydenov e Chiara Limido.