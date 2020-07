PREMIATE A COURMAYEUR LE MIGLIORI PERFORMANCE NEL PRIVATE CAPITAL DELL'ULTIMO ANNO

Si sono svolte lo scorso 24 luglio le premiazioni delle migliori performance nelle operazioni a capitale privato dell'ultimo anno nell'ambito dell'evento "Private Capital Tax&Legal", organizzato da BeBeez e PBV Monitor in collaborazione con Spriano Communication, all'interno del Forum economico aCourma!. Dallo "Studio dell'anno" all' "Add-on dell'anno", ecco tutti i riconoscimenti premiati ai piedi del Monte Bianco.



Milano, 27 luglio 2020 – Si è tenuta lo scorso venerdì 24 luglio la serata di Gala dell'evento "Private Capital Tax & Legal", organizzato da BeBeez e PBV Monitor in collaborazione con Spriano Communication, per approfondire i temi legali inerenti al mercato del capitale di rischio e di debito privati in Italia. L'evento, che ha vagliato anche le prospettive del comparto attraverso il panel "Strumenti finanziari e capitale privato per la ripresa post Covid-19", si è inserito nel programma della tre giorni del Forum aCourma!, Think Tank indipendente di attualità, economia e innovazione che per il quarto anno si è svolto a Courmayeur dal 24 al 26 luglio 2020 ai piedi del Monte Bianco.

Al prestigioso Royal Golf Hotel di Courmayeur sono stati premiati gli Studi Legali, gli Avvocati e gli Operatori del Private Capital che hanno registrato le migliori performance negli ultimi 12 mesi, per quanto concerne le principali operazioni seguite e il valore aggregato delle operazioni seguite nel settore del capitale privato.

Organizzatori della serata sono stati BeBeez, testata giornalistica online, fruibile su bebeez.it, che fornisce informazioni aggiornate sulle aziende italiane partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, e PBV Monitor, piattaforma di intelligenza artificiale specializzata nel mercato dei servizi professionali, creata con l'obiettivo di organizzare e rendere fruibili le principali informazioni necessarie alla selezione di uno Studio Legale in un'operazione di mercato.

Gli studi legali finalisti e le operazioni di private equity e venture capital finaliste di ogni categoria sono stati selezionati tramite l'attività di analisi e monitoraggio da parte di BeBeez e PBV Monitor delle operazioni pubbliche concluse tra maggio 2019 maggio 2020. La Giuria composta da Esperti riconosciuti del settore del Private Capital e da un rappresentante di PBV Monitor, ha indicato gli studi legali vincitori per ciascuna categoria, mentre le operazioni dei fondi sono state votate direttamente dagli avvocati coinvolti nel processo di selezione, sulla base di quelle indicate nel periodo di riferimento da PBV Monitor.

Ecco di seguito tutti gli operatori e i professionisti premiati nelle rispettive categorie



Studio dell'anno e Professionista dell'anno



•Studio dell'anno Private Capital Acquisition Financing

Freshfields Bruckhaus Deringer



•Professionista dell'anno Private Capital Acquisition Financing

Daniele Luigi Cusumano, Gitti and Partners



•Studio dell'anno Private Capital Fund Formation & Compliance

Pedersoli



•Professionista dell'anno Private Capital Fund Formation & Compliance

Enzo Schiavello, Legance

Barbara Sancisi, Legance



•Studio dell'anno Private Capital M&A Large Deal

Gatti Pavesi Bianchi



•Professionista dell'anno Private Capital M&A Large Deal

Filippo Troisi, Legance



•Studio dell'anno Private Capital M&A Mid Market

Pavia e Ansaldo



•Professionista dell'anno Private Capital M&A Mid Market

Stefano Sciolla, Latham & Watkins



•Studio dell'anno Private Capital M&A Small Cap

Orrick, Herrington & Sutcliffe



•Professionista dell'anno Private Capital M&A Small Cap

Gianpaolo Scandone, Gatti Pavesi Bianchi



•Studio dell'anno Private Capital Tax

Pirola Pennuto Zei & Associati



•Professionista dell'anno Private Capital Tax

Arturo Betunio, KPMG



•Studio dell'anno Private Capital Venture Capital

hi.lex



•Professionista dell'anno Private Capital Venture Capital

Roberto Nigro, MjH Alma



Large Deal dell'anno



NB Renaissance Partners And Bain Capital Private Equity's Acquisition Of Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., February 2020

Involved Client: Apax Partners, NB Renaissance, Bain Capital Private Equity

Involved Lawfirm: BonelliErede, Di Tanno e Associati, Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Gatti Pavesi Bianchi, Pirola Pennuto Zei & Associati



Mid Market Deal dell'anno



BC Partners Acquisition Of Pasticceria Bindi S.p.A. February 2020

Involved Client: BC Partners

Involved Lawfirm: Facchini Rossi Michelutti, Latham & Watkins



Small Cap Deal dell'anno



Equity Partners Investment Club's Investment In La Bottega dell'Albergo S.p.a. May 2019

Involved Client: Equity Partners Investment Club (EPIC)

Involved LawFirm: DeCa Tax & Law, Gatti Pavesi Bianchi



Fund Raising dell'anno

Progressio SGR S.p.A.'s €250 Million Closing Of Its Fund 'Progressio Investimenti III', August 2019

Involved Client: Progressio SGR

Involved LawFirm: Di Tanno e Associati, Legance



Venture Capital dell'anno

Intesa Sanpaolo S.p.A.'s Investment In BacktoWork24 S.p.A., November 2019

Involved Client: Neva Finventures S.p.A., BacktoWork24

Involved LawFirm: Pavia Ansaldo, Pomara Scibetta & Partners, Trevisan & Cuonzo



Add On dell'anno

Mandarin Capital Partners Acquisition Of A Majority Interest In Neronobile S.r.l., October 2019

Involved Client: Mandarin Capital Partners

Involved LawFirm: Deloitte Tax & Legal, LMCR