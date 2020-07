GOP con KEVA nell'acquisizione di Creative Flavours & Fragrances S.p.A.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito S H Kelkar and Company Ltd. (KEVA) nell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Creative Flavours & Fragrances S.p.A. (CFF), società italiana leader nella produzione e distribuzione di profumi ed oli essenziali. Con l'acquisizione del restante 49%, si è così concluso il processo di acquisizione dell'intero capitale di CFF iniziato nel 2018.



KEVA, con una storia di oltre 90 anni, è il più grande produttore indiano di fragranze e aromi con sede a Mumbai e stabilimenti nei Paesi Bassi e Indonesia. CFF è specializzata in fragranze e soluzioni appositamente studiate per la profumazione dell'ambiente e i suoi prodotti sono venduti in oltre 32 paesi ricoprendo le aree dell'Europa, Medio Oriente e Africa. Tramite questa acquisizione, KEVA mira ad espandere la sua presenza nei mercati esteri e a rafforzare ulteriormente il suo business nei settori della profumeria mentre CFF acquisirà una posizione privilegiata di accesso a materie prime e prodotti di fine fragrance asiatici.



KEVA è stata assistita dal Desk India GOP guidato dal partner Rosario Zaccà, con il partner Alessandro Giuliani e il senior associate Nicola Zito (nella foto).



Vineet Suchanti e Nipun Lodha di Keynote Corporate Services Ltd hanno agito come advisor finanziari di KEVA.



I venditori Redifin S.p.A. e Walvek S.r.l. sono stati assistiti dall'avvocato Marco Praino.