Gli advisor nell'operazione di investimento di B.F. S.p.A. in Consorzi Agrari D'Italia insieme ai Consorzi Agrari Adriatico, Centro Sud, Emilia e Tirreno

BonelliErede, CC & Soci e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati hanno assistito B.F. S.p.A., holding di Bonifiche Ferraresi, nell'operazione di investimento in Consorzi Agrari D'Italia S.r.l. (CAI) insieme a Consorzio Adriatico, Consorzio Centro Sud, Consorzio Emilia, Consorzio Tirreno e Società Consortile Consorzi Agrari d'Italia, assistiti da DLA Piper, realizzata mediante il conferimento da parte dei Consorzi Agrari in CAI dei rispettivi rami d'azienda strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e di prodotti agricoli, e la sottoscrizione da parte di B.F. di un aumento di capitale dedicato pari a complessivi 61 milioni di Euro.



L'operazione si propone la creazione del primo soggetto nazionale totalmente integrato (CAI) che unisce la visione, la competenza e la capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche di B.F. con le reti territoriali di vendita dei prodotti per gli agricoltori dei quattro Consorzi.



Nell'operazione BonelliErede ha assistito B.F. S.p.A. con un team corporate composto dal partner Carlo Montagna, da Matteo Sica Fiorillo ed Elena Secondari. La due diligence sui Consorzi è stata guidata da Michel Miccoli e coordinata dall'associate Giuseppe Carello. Il partner Francesco Anglani, il managing associate Giorgio Bitonto e l'associate Filippo Caliento hanno curato gli aspetti antitrust e il partner Antonio La Porta i profili banking.



B.F. S.p.A. è stata inoltre assistita da CC & Soci s.r.l., la società di financial advisory fondata da Claudio Costamagna, con un team composto da Cristiana Procopio, Sara Polatti e Lorenzo Mattii.



I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dallo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati con un team coordinato dal prof. Giulio Tremonti e composto da Laura Gualtieri, da Niccolò Masotti e da Giulio Tombesi.



DLA Piper ha assistito i Consorzi Agrari con un team multidisciplinare guidato dai partner Nino Lombardo e Filippo Cecchetti, composto dall'avvocato Pietro Paolo D'Ippolito e Francesco Cerri per i profili finanziari, dall'avvocato Eleonora Laurito e Piero Monacelli per gli aspetti corporate, nonché dal partner Domenico Gullo e dall'avvocato Matteo Bozzo per gli aspetti antitrust.

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito le principali finanziatrici nell'ambito degli accordi di ottimizzazione finanziaria, con un team guidato dal partner Luca Faustini, composto dagli avv.ti Annalisa Asaro e Camilla Bolognini e dal dott. Cosimo Birtolo.