Russo De Rosa e Aksìa Group SGR con il fondo Aksìa Capital V per l'acquisizione di Valpizza S.r.l.

Il fondo di private equity Aksìa Capital V, gestito da Aksìa Group SGR, ha acquisito una quota di maggioranza di Valpizza S.r.l., azienda di Valsamoggia (BO) attiva dal 1992 nella produzione e commercializzazione di pizza surgelata, sia per il mercato italiano che internazionale. L'azienda occupa una posizione di rilievo sul mercato grazie alla sua reputazione nel settore derivante dall'impiego di tecnologie e processi produttivi all'avanguardia e dall'attenzione riservata alle materie prime utilizzate.

L'investimento consentirà a Valpizza di incrementare la produzione e di sviluppare nuovi prodotti, mirando al rafforzamento ed espansione del marchio.

Il fondo è stato assistito per la parte legale dallo Studio Giliberti Triscornia e Associati con un team composto da Francesco Cartolano, Matteo Acerbi e Roberto Gambino. Leo De Rosa, Federica Paiella e Alessia Dellavedova di Russo De Rosa Associati si sono occupati della due diligence fiscale e della struttura dell'operazione di acquisizione.

Gli aspetti finanziari e di ESG sono stati seguiti da Marco Ginnasi e da Enrico Perego di EY mentre Alberto De Luca di De Luca & Partners ha curato gli aspetti di diritto del lavoro.

Il venditore Biagi Holding S.r.l. è stato assistito per gli aspetti legali e fiscali dallo Studio Cocchini Feliziani di Bologna.