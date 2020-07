Alberto Di Fresco e lo studio Elexia, avvocati & commercialisti assistono alcuni investitori nella sottoscrizione di un contratto SAFE con Eggtronic.

Eggtronic, azienda specializzata nel settore dell'elettronica di potenza e delle tecnologie wireless charging e data over power, ha stipulato un contratto di investimento con un canale di investitori legati a una primaria banca d'affari milanese, il successo della nuova collaborazione si deve anche al dott. Alberto Di Fresco e al suo team di professionisti che hanno assistito la Bidco appositamente costituita per sottoscrivere un contratto SAFE (Simple Agreement for Future Equity), per l'importo di 3 milioni di US$ con la società di diritto statunitense Eggtronic Holding INC.



L'investimento si configura come il completamento del Round A, perfezionato a fine 2019 con Rinkelberg Capital Ltd, fondo di investimento collegato ai fondatori di TomTom NV.



La raccolta totale di Eggtronic, dalla sua fondazione a oggi, arriva a circa $17 milioni.



Fondata a Modena nel 2012 dal CEO Igor Spinella, Eggtronic sta vivendo un momento di rapida espansione, nei suoi stabilimenti ed uffici in Italia, USA e Cina. Il mercato retail USA sta continuando a crescere così come quello europeo: a fine 2020 i prodotti Eggtronic arriveranno nelle più prestigiose catene della GDO e GDS del Vecchio Continente.



Le somme raccolte con questo Round saranno destinate prevalentemente allo sviluppo in Italia del nuovo dipartimento dei Circuiti Integrati che è al lavoro per creare il "cuore" delle tecnologie Eggtronic del futuro.