Deloitte Legal rafforza la sua presenza sul territorio: nuovi ingressi di Lopedote e Loiudice a Bari, Viviano a Padova

Deloitte Legal annuncia l'ingresso di tre nuovi professionisti nel ruolo di managing associate e senior associate.

Due gli ingressi nella sede di Bari di Deloitte Legal: Vito Lopedote e Michele Loiudice che andranno a collaborare con il team del prof Michele Castellano della sede di Bari, diretta dal partner Francesco P. Bello.

Vito Lopedote porta in Deloitte Legal la sua esperienza nell'assistenza e nella consulenza a PMI operanti nel settore del risparmio energetico, svolgendo attività di consulenza commerciale e straordinaria a start-up, per alcune delle quali ha anche negoziato l'ingresso nel capitale sociale di fondi italiani e stranieri. Approda come managing associate in Deloitte Legal dopo essere stato co-fondatore della sede di Bari di Lexjus Sinacta, Chief Legal Officer di un franchisor nazionale di imprese specializzate nell'efficienza energetica e of counsel dello studio legale Polis Avvocati.

Michele Loiudice esperto di diritto commerciale e societario ha assistito clienti nella costituzione di società di capitali; nella negoziazione e redazione dei relativi statuti e patti parasociali, nonché in operazioni di trasformazione. Si occupa di contrattualistica commerciale; di riorganizzazioni societarie e di operazioni di turnaround finalizzato alla definizione negoziata delle crisi di impresa e di contenzioso fallimentare. Prima di Deloitte Legal, ha collaborato sempre come Senior Associate con lo Studio Legale Bracciodieta e Associati di Bari.

Giuliana Viviano (in foto) entra a far parte invece della sede di Padova in qualità di managing associate nella practice Commercial Law dello Studio guidata dal partner Massimo Zamorani.

Giuliana Viviano porta in Deloitte Legal esperienza nell'ambito del diritto commerciale ed in tema di compliance, IT e data protection, settori in cui ha assistito molte società e gruppi di imprese, sia domestiche che internazionali.La sua attività è in particolare focalizzata sull'industry dell'e-commerce, digital and new technologies.

Prima dell'ingresso in Deloitte Legal è stata prima manager dello studio legale internazionale Fiedlfisher, e da ultimo Associate Partner dello studio legale internazionale Rödl & Partner, presso la sede di Padova.