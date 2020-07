Dentons e Legance per un trophy asset nel centro storico di Milano

Lo studio legale Dentons ha assistito BNP Paribas REIM Italy SGR nell'acquisizione, per conto di un fondo immobiliare gestito riservato a investitori professionali, di un immobile direzionale di 10.600 mq situato nel centro di Milano in Via Mazzini 9/11. Il venditore Savills Investment Management SGR, quale società di gestione del fondo immobiliare Milan Green Fund, è stato assistito da Legance – Avvocati Associati.

Il trophy asset, costruito nel 1935 e storica sede della Banca Agricola Milanese, è stato recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha consentito di realizzare spazi di lavoro efficienti e all'avanguardia pre-certificati LEED Gold.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare coordinato dalla partner Maria Sole Insinga (in foto, a sinistra), che ha gestito altresì gli aspetti real estate con l'associate Andrea Benedetti, e composto dal partner Federico Vanetti con l'associate Andrea Oggioni per gli aspetti edilizio-urbanistici e dal partner Andrea Fiorelli con il counsel Matteo Chinaglia e l'associate Pietro Perenzin per gli aspetti fiscali.

Per Legance è intervenuto un team multidisciplinare guidato dal partner Gabriele Capecchi, coadiuvato dalla senior associate Francesca Iannò (in foto, a destra) e dall'associate Carolina Bruno. I profili edilizio-urbanistici sono stati seguiti dal counsel Francesco Castoldi e i profili fiscali sono stati seguiti dalla partner Claudia Gregori insieme all'associate Guglielmo Cesari.

Gli aspetti banking sono stati seguiti dal team guidato dal partner Emanuele Espositi, coadiuvato dal counsel Giovanni Troisi e dall'associate Alessandro Marino.