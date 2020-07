Gitti and Partners e Bacciardi and Partners a fianco di DiliTrust nella definizione della struttura del gruppo in Italia

Gitti and Partners e Bacciardi and Partners hanno agito a fianco di DiliTrust nella definizione della struttura del gruppo in Italia, tramite il completamento dell'integrazione delle partecipazioni.

La società – che ha aperto la strada alla digitalizzazione della governance aziendale in Italia - fornisce soluzioni all'avanguardia ed assiste i consigli di amministrazione e i dipartimenti legali e finanziari di aziende di ogni dimensione nella gestione digitale del proprio governo societario. Il tutto grazie ad un approccio euro-centrico in materia di privacy e sicurezza dei dati.

Il team di Gitti and Partners è stato guidato dal partner Vincenzo Giannantonio insieme agli associate Marco Bertucci (nella foto) e Giulia Fossati Zunino (nella foto) per gli aspetti M&A. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Diego De Francesco, insieme al counsel Saverio Pizzi. Gli aspetti labour sono stati seguiti dal counsel Elisa Mapelli.

Bacciardi and Partners ha svolto il ruolo di consulente strategico di direzione con Renato Capanna (Head of Corporate Finance).