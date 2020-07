Pavia e Ansaldo con Marcelo Burlon nell'ingresso in Healthy Color

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team formato dal partner Alberto Bianco e dall'associate Giulio Nobile, ha prestato assistenza a favore di Marcelo Burlon in relazione a tutti gli aspetti legali relativi all'operazione di ingresso, con una partecipazione di minoranza qualificata, nel capitale sociale di Healthy Color, l'healthy fast food inaugurato a ottobre 2019 da Andrea Petagna e da Sfera Ebbasta in via della Moscova a Milano.

L'operazione di investimento è finalizzata a finanziare il percorso di crescita di healthy color, brand milanese dotato di una forte identità e un ampio programma di sviluppo, confermato anche in era post Covid, guidato dall'amministratore delegato Alessandro Galleni.

Marcelo Burlon è stato altresì assistito da Fabrizio Baudo e Antonella Baudo, dello Studio BTA Baudo Tax and Accounting, in relazione a tutti gli aspetti fiscali e contabili, nonché da Emanuele Perrucchetti con riferimento agli aspetti finanziari.

Andrea Petagna e Sfera Ebbasta sono stati assistiti dall'avvocato Marco Giontella e dal dottor Lorenzo Di Donato, dello Studio Giontella e Associati, in relazione agli aspetti legali e fiscali dell'operazione.

L'amministratore delegato Alessandro Galleni è stato assistito, nella negoziazione degli accordi di management, dall'avvocato Daniela Vaiani, dell'omonimo studio.