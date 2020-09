Ashurst e L&B Partners nel rifinanziamento da parte di Ardian del parco eolico Monte Grighine in Sardegna

Ashurst e L&B Partners hanno preso parte alla operazione di rifinanziamento da 48 milioni di euro del parco eolico di cui è titolare 4 New Monte Grighine S.r.l., riconducibile al fondo Ardian, costituito complessivamente da 43 aerogeneratori situati in Sardegna, per una capacità complessiva installata di circa 98,9 MW.



Nell'operazione Ashurst ha assistito il pool di istituti di credito tra cui BNP Paribas, Italian Branch in qualità di agente, structuring mandated lead arranger, mandated lead arranger e finanziatore e BNL in qualità di banca dei conti, L&B Partners ha assistito 4 New Monte Grighine S.r.l., in qualità di prenditore del finanziamento.



Ashurst ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Carloandrea Meacci e composto dal senior associate Nicola Toscano, dall'associate Yasmina Tourougou e Fabrizio Bergo, dal partner Elena Giuffrè per gli aspetti di diritto amministrativo coadiuvata dal trainee Riccardo Rao e dal partner Michele Milanese per la consulenza fiscale.



L&B Partners ha agito con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Michele Di Terlizzi e composto dal senior associate Giuseppe Candela e del junior associate Chiara Bertolini per i profili negoziali della documentazione finanziaria e dal managing associate Alessandro Salzano e dalla junior associate Angela La Marra per gli aspetti di diritto amministrativo.