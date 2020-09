GOP con Iren nell'acquisizione di I.Blu S.r.l. da Idealservice

Il Gruppo Iren, assistito dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, attraverso la controllata Iren Ambiente S.p.A, società attiva nella gestione integrata dei rifiuti, ha perfezionato l'acquisto del controllo di I.Blu S.r.l. da Idealservice, società operante nei servizi ambientali e di facility management, che mantiene una quota minoritaria del 20%.

Con tale operazione dalla forte rilevanza strategica Iren diventa leader in Italia nella selezione delle plastiche Corepla e nel trattamento del cd. "plasmix". I.Blu infatti opera nel mercato del recupero delle plastiche attraverso due impianti CSS (Centri di Selezione Secondaria) di San Giorgio di Nogaro (Friuli Venezia Giulia) e Cadelbosco (Emilia Romagna) aventi una capacità complessiva di 200 mila tonnellate annue e nel settore del trattamento della plastica per la produzione di Blupolymer e Bluair nell'impianto di Costa di Rovigo (Veneto), con capacità di circa 40 mila tonnellate annue.

Gli accordi contrattuali hanno previsto, tra l'altro, anche la sottoscrizione di un accordo quadro tra Idealservice e Iren Ambiente avente ad oggetto la subfornitura di servizi di selezione su impianti multimateriale detenuti da I.Blu e Iren e la definizione di una partnership tra San Germano, controllata da Iren Ambiente, ed Idealservice, per la gestione dei servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani nelle aree del Nord Italia con la finalità di creare sinergie ed efficienze di progetto.

GOP ha assistito Iren con un team coordinato dal partner Francesco Puntillo (in foto) e composto dal counsel Alessio Contini Cadeddu e dall'associate Debora Abrardo per gli aspetti corporate e contrattuali e dal counsel Angelo Crisafulli per quanto riguarda i profili di diritto amministrativo. I profili antitrust sono stati seguiti dal partner Piero Fattori e dall'associate Mariachiara Goglione.

Idealservice è stata assistita dallo Studio Legale Fruttarolo Cappelletti Pecile & Chiavon con un team guidato dai soci Stefano Fruttarolo e Francesco Pecile.