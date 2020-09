K&L GATES CON LA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA PER LE CONSULTAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI SERVIZI DIGITALI E SULLA REVISIONE DELLE REGOLE ANTITRUST UE IN MATERIA DI ACCORDI VERTICALI

K&L Gates ha assistito la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) nella presentazione di un proprio contributo nell'ambito della consultazione pubblica della Commissione Europea sui servizi digitali. Il team di K&L Gates è guidato dal partner antitrust Francesco Carloni (nella foto) e composto dai senior associate Alessandro Di Mario e Michal Kocon, dall'associate Nicolas Hipp e dal legal intern Maria Cristina Cancilleri. K&L Gates ha assistito anche la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, che rappresenta l'industria della moda francese, nella presentazione di un proprio contributo nell'ambito della medesima consultazione pubblica.



La consultazione sul Digital Services Act (DSA), chiusa l'8 settembre u.s., copre questioni quali la sicurezza online, la liberà di espressione, l'equità e le condizioni di parità nell'economia digitale. La consultazione mira in particolare a raccogliere elementi per identificare le principali criticità rispetto alle quali è necessario un intervento legislativo con il Digital Services Act, nonché per individuare ulteriori temi relativi ai servizi digitali e le piattaforme online, che possono essere analizzati nel corso di future iniziative in tale area.



CNMI ha ritenuto di intervenire in tale consultazione in ragione dell'importanza che essa ha per i brand del settore della moda. Come è avvenuto infatti nel caso di altre regole di diritto UE fondamentali per il funzionamento del mercato, anche in questo caso la Commissione utilizzerà i risultati della consultazione al fine di orientare le nuove regole che determineranno il funzionamento dell'e-commerce per gli anni futuri.



K&L Gates inoltre assiste CNMI dinanzi alla Commissione Europea con riguardo al processo di revisione delle regole antitrust UE relative agli accordi verticali. Nell'ambito di questo processo che si concluderà nel Maggio 2022, K&L Gates ha assistito CNMI per quanto riguarda la presentazione di un ulteriore contributo alla Commissione Europea su temi di particolare importanza per le aziende del settore della moda: approccio alle vendite online, divieti di vendere sui marketplace, restrizioni sulle AdWords e sui prezzi di rivendita, algoritmi e software di prezzi, requisiti relativi alle vendite offline, agenzia e applicazione delle regole a livello nazionale.



