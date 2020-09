BonelliErede, Chiomenti e Dentons nell'operazione di ristrutturazione di Irplast

È stata perfezionata la complessa operazione di ristrutturazione del debito di Irplast S.p.A., società leader nel settore del packaging, e della sua controllata Immobiliare Porta Volta S.r.l. in liquidazione.



L'operazione ha visto, in primo luogo, l'acquisto da parte del veicolo di cartolarizzazione Amerina SPV S.r.l. dei crediti a medio-lungo termine (M-L T) vantati dalle banche creditrici verso Irplast.

Successivamente, Irplast ed Immobiliare Porta Volta hanno stipulato con Amerina SPV ed i loro ulteriori creditori finanziari un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, che è stato definitivamente omologato dal Tribunale di Firenze.



Irplast ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile per complessivi Euro 39,3 milioni, che è stato sottoscritto da Cheyne European Strategic Value Credit Fund SCS SICAV-SIF e i cui proventi sono stati utilizzati per soddisfare, ai termini e alle condizioni concordati, i crediti delle banche creditrici e quelli di Amerina SPV S.r.l., quale cessionario dei crediti a M-L T originariamente vantati dalle banche creditrici.



Inoltre, sulla base di accordi preliminari sottoscritti nel contesto della ristrutturazione, ad esito dell'operazione Cheyne ha acquisito il controllo di Irplast e la totalità degli strumenti finanziari partecipativi dalla stessa emessi nel contesto di una precedente operazione di ristrutturazione.

L'esecuzione della complessiva operazione di ristrutturazione favorirà il rilancio di una realtà economica di primaria rilevanza per il tessuto produttivo locale e nazionale.



Le banche creditrici sono state assistite da BonelliErede con un team coordinato dal partner Vittorio Lupoli e dal senior counsel Lucio Guttilla, entrambi membri del Focus Team Crisi aziendali e Ristrutturazioni del Debito, e composto dall'associate Fabrizio Bonato e da Giulia Matteoni e Vittoria Sollazzo.



Cheyne e Credito Fondiario sono stati assistiti da Chiomenti con due distinti team. Nello specifico, Cheyne è stato assistito da un team guidato dal partner Antonio Tavella con il partner Marco Paruzzolo e la senior associate Giada Caravello per gli aspetti finanziari, insieme al managing counsel Corrado Borghesan per gli aspetti societari e il managing counsel Antonino Guida per gli aspetti fiscali. Credito Fondiario è stato assistito da un team guidato dal partner Gregorio Consoli con l'associate Salvatore Sardo per gli aspetti finanziari.



Irplast S.p.A. e Immobiliare Porta Volta S.r.l. in liquidazione sono state assistite dallo studio Dentons con un team coordinato dal managing partner Federico Sutti e dal managing counsel Cristian Fischetti, coadiuvati dall'associate Andrea Trabucco.