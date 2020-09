DLA PIPER E L&B PARTNERS NEL FINANZIAMENTO DI MPSCS A E12E

DLA Piper e L&B Partners sono gli studi legali coinvolti nel finanziamento, per complessivi Euro 20 milioni, concesso da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in favore di E12E S.r.l. il cui capitale sociale è interamente detenuto da E2E S.p.A., uno dei primari operatori nazionali nel settore dell'energia rinnovabile derivante da fonte solare.



L'operazione di finanziamento è finalizzata, tra le altre cose, a finanziare parte dei costi per l'acquisizione da parte di E12E di iniziative per la produzione di energia da fonte rinnovabile site in tutta Italia.



DLA Piper ha assistito MPS Capital Services, la Corporate e Investment Bank del Gruppo Montepaschi, con un team composto dai partner Federico Zucconi Galli Fonseca e Giampiero Priori, dall'avvocato Oreste Sarra nonché da Francesco Cerri ed Eleonora Curti che hanno curato gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione del finanziamento e della documentazione ancillare dello stesso. Per i profili fiscali dell'operazione di finanziamento hanno agito il partner Andrea Di Dio e Federico D'Amelio. Gli aspetti di natura amministrativa societaria dell'operazione sono stati curati dalla partner Germana Cassar e dall'avvocato Mattia Malinverni, mentre quelli di natura societaria dall'avvocato Silvia Ravagnani e da Benedetta Cerantola.



Il Gruppo E2E è stato assistito dallo studio L&B Partners con un team guidato dal managing partner Michele Di Terlizzi e composto dal senior associate Giuseppe Candela e dalla junior associate Chiara Bertolini per quanto riguarda gli aspetti relativi alla negoziazione del finanziamento e della documentazione ancillare dello stesso dal partner Pina Lombardi e dal managing associate Vincenzo Telera per gli aspetti di natura amministrativa.



Il Dott. Gianluca Lancellotti, general manager del gruppo E2E, ha dichiarato che "L'operazione si inserisce nel più ampio Piano Industriale del Gruppo E2E che ha ormai raggiunto investimenti per quasi 350 Mln€. Siamo estremamente contenti che i principali player operanti del settore finanziario abbiano inteso fornire un supporto essenziale al proseguimento del nostro piano di sviluppo".



Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati da Giovannella Condò e Stefania Anzelini dello studio notarile Milano Notai.