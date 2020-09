MGTAXLEGAL annuncia l'ingresso nel team legal dell'Avvocato italo-tedesco Susanna Eichner.

La boutique d'affari MGTAXLEGAL, studio legale e tributario del network ETL Global, annuncia l'ingresso nel team legal dell'Avvocato italo-tedesco Susanna Eichner, Avvocato presso il Foro di Roma, ammessa ad esercitare in Germania presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monaco di Baviera e con un LL.M. in diritto tedesco conseguito presso la Ludwig-Maximilians Universität di Monaco di Baviera.

"L'ingresso dell'Avv. Eichner in MGTAXLEGAL" - così l'Avv. RA Rampf - "consente al team legal del nostro Studio di rafforzare la propria attività di consulenza transfrontaliera, con particolare riferimento al settore real estate Italia-Germania. Con l'Avv. Eichner lo Studio acquisisce un eccellente professionista in grado di assistere in lingua clienti tedeschi, soprattutto piccoli e medi imprenditori che sempre più spesso investono nell'acquisto di immobili in territorio italiano".

L'Avv. Eichner opererà dal suo attuale ufficio al centro di Monaco di Baviera e farà capo all'Avv. RA Marco Rampf, socio fondatore e capo del team legal presso la sede romana dello Studio.