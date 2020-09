OMOLOGATO L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. CHIESTO DA CAIBRIO SRL: TUTTI GLI STUDI COINVOLTI NELLA PROCEDURA.

Padova, 14.09.2020 - Rödl & Partner ha assistito la società immobiliare CAIBRIO S.r.l., in persona del liquidatore rag. Enrico Codogno, nell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. che ha coinvolto i creditori Amco S.p.a. (cessionario del credito di Banca Popolare di Vicenza S.p.a.) e Banco delle Tre Venezie S.p.a., accordo omologato da parte del Tribunale di Padova in data 29 giugno 2020.



Rödl & Partner, ha agito come advisor legale con l'Associate Partner avv. Franca Vianello e come advisor finanziario con il partner dott. Giovanni Fonte.



NCTM, con il dott. Matteo Cipriano, ha attestato Il piano.



L'avv. Fabio Sebastiano, studio Casa&Associati, ha assistito Amco S.p.a. e l'avv. Paolo Gnignati, Partner dello studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, insieme con l'Associate Viviana Peruzzo, Banco delle Tre Venezie S.p.a.