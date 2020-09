UTEGO SCEGLIE LA SCALA COME FUNZIONE UNICA DI CONTROLLO PER LE MATERIE RISK, AML, COMPLIANCE E AUDIT

Utego, la prima fintech, italiana ed indipendente dalle banche, che propone ai propri utenti un app mobile per aggregare i propri conti correnti (e non solo), ha affidato a La Scala Società tra Avvocati la funzione unica di controllo per le materie Risk, AML, Compliance e Audit.



La collaborazione di La Scala con Utego – che ha ottenuto da Banca d'Italia l'autorizzazione a operare come Aisp (Account information service provider), diventando così il primo provider italiano e di estrazione non bancaria a poter fornire il servizio di aggregazione dei conti correnti dei clienti – è attiva dalla data dell'autorizzazione ed entrerà nel vivo a partire dall'avvio ufficiale del servizio previsto per fine settembre.



Sabrina Galmarini, partner di La Scala responsabile del team Regulatory, è responsabile della funzione unica di controllo (compliance, antiriciclaggio, risk management e internal audit).

Un anno fa, tramite un finanziamento in crowdfunding, Utego ha raccolto 510mila euro arrivando a una valutazione post money di 2,5 milioni di euro. Entro il 2021, Utego, che sta trattando per un ulteriore round da due milioni di euro, completerà la sua offerta con l'asta finanziaria, che permetterà ai singoli risparmiatori, tramite logiche di gruppi di acquisto, di aggregare insieme il proprio potere contrattuale per ottenere condizioni migliorative dagli istituti finanziari.