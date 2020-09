Nctm Studio Legale con Consorzio Stabile Engeneering Costruzioni Infrastrutture e Tecnologie (Gruppo Ferraro S.p.A.)

Nctm Studio Legale ha assistito il Consorzio Stabile Engeneering Costruzioni Infrastrutture e Tecnologie (gruppo Ferraro S.p.A.) in raggruppamento temporaneo d'imprese con Euroimpianti S.p.A., nella sottoscrizione del contratto di appalto con l'Università Federico II di Napoli per la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio, Napoli.



In quest'area c'è anche la sede della Developer Academy, frutto della collaborazione tra l'Università di Napoli Federico II e Apple per sviluppare un programma formativo focalizzato sullo sviluppo software, la creazione di startup e la progettazione di app.



Con l'affidamento di questa commessa, il cui valore economico complessivo è pari a 24,5 milioni di Euro, l'Università si avvicina al completamento del Polo Scientifico, creato anni fa nell'area di Napoli Est.



Il Consorzio è stato assistito da Nctm Studio Legale, con un team coordinato da Marco Monaco, coadiuvato da Luigi Croce, per gli aspetti civilistici ed immobiliari, e da Matteo Morosetti, per quelli amministrativi.