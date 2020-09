NOVITÀ DELLA LEGGE FALLIMENTARE: L'INDEFINITIVITA' DEL RIPARTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Su iniziativa dell'ACM – Associazione Concorsualisti Milano, si tiene martedì 22 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, il Webinar sul tema "L'indefinitività del riparto nel concordato preventivo". Intervengono il Dott. Francesco Pipicelli, Magistrato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano e l'Avv. Corrado Camisasca, ACM, Curatore al Tribunale di Milano, moderati dall'Avv. Carmela Matranga, Probiviro ACM, Curatore al Tribunale di Milano.



All'accertamento del passivo nell'ambito del procedimento di concordato preventivo non è dedicata alcuna disposizione della legge fallimentare.



L'art. 176 della legge fallimentare si occupa di ammissione provvisoria dei crediti verso il debitore proponente il concordato e contestati dallo stesso debitore e/o da altri creditori, oggetto di provvedimento da parte del Giudice Delegato, ma "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi".



Il vuoto normativo ha comportato che, tanto prima, quanto dopo l'omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato, concernenti la sussistenza, l'entità e il rango del credito, danno luogo a controversie che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione e che sono sottratte alla decisione del Giudice Delegato, carente del potere di accertare l'esistenza o l'inesistenza di un credito anteriore alla procedura verso il debitore concordatario.



"Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, emanato con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che entrerà compiutamente in vigore il prossimo anno, si è persa un'occasione per introdurre una disposizione che tratti e disciplini la verifica dei crediti nel procedimento di concordato preventivo e la distribuzione dell'attivo ai creditori in esecuzione della proposta concordataria che rimarranno, pertanto, in una situazione di indeterminatezza e di indefinitività, che, oltre a rendere difficoltoso l'operato degli organi della procedura, non consente di ottenere una piena attuazione del principio della parità di trattamento tra i creditori", sottolinea Roberta Zorloni, Presidente ACM.



