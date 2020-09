Primi orientamenti dopo il Decreto Agosto sul lavoro. La cassa integrazione e le misure di sostegno al lavoro. I licenziamenti e la responsabilità del datore. Cosa ci possiamo aspettare a dicembre.

WEBINAR



Giovedì 24 settembre, dalle ore 15.00, A.L Assistenza Legale, con la media partnership di Diritto24 del Gruppo 24 Ore, ha organizzato un Webinar durante il quale verranno approfondite le tematiche relative alle norme e alle problematiche legate al Decreto Agosto, tra misure di sostegno, licenziamenti e responsabilità dei datori di lavoro.



I relatori del Webinar saranno:

Cristiano Cominotto: avvocato giuslavorista, presidente e fondatore di A.L. Assistenza Legale



Riccardo Uberti: segretario territoriale Milano UGL e consigliere nazionale confederale.



Fabrizio Rigoldi: dirigente sindacale UGL



Stefano Passerini: direttore Settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Assolombarda



Fiovo Bitti: Dirigente Sindacale Responsabile Ufficio Studi UGL.



Al termine del webinar, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i relatori sono a disposizione per incontri one-on-one per rispondere alle domande dei partecipanti. È necessario prenotarsi in quanto si tratta di un numero limitato sessioni per ogni speaker di 20 minuti l'una.



Per prenotare la propria sessione scrivere a info@alassistenzalegale.it



Per adesioni al webinar clicca qui info@alassistenzalegale.it

Per adesioni clicca qui https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8pno8OspQtGyVQXp2EyhxA

Il programma