Studio SAT nella locazione a BankItalia di un immobile a Roma

Immobiliare Stampa, società immobiliare controllata da Bain Capital Credit, ha annunciato di aver finalizzato l'accordo con Banca d'Italia per la locazione – della durata di 6 anni con opzione per un ulteriore sessennio – di un immobile cielo-terra di pregio in via del Traforo 146 a Roma.



In base al contratto siglato, l'immobile verrà ristrutturato nei prossimi mesi con una riqualificazione e ammodernamento degli spazi interni. Ubicato nel Rione Trevi, ha una superficie complessiva lorda di circa 5.000 mq, e ospiterà gli uffici del nuovo Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria, recentemente istituito dalla Banca d'Italia.



L'operazione è stata condotta con il supporto di Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare. Kryalos sgr ha agito in qualità di advisor di Immobiliare Stampa durante il perfezionamento dell'operazione.



Per gli aspetti legali dell'operazione, Aquileia Capital Services e Immobiliare Stampa sono state assistite dallo studio legale Sat con un team guidato dall'avvocato Marco A. Vendramini e dal socio Emiliano Troi per i profili di diritto amministrativo.



Amati & Montagnani, guidata dai founding partners Andrea Amati e Matteo Montagnani, ha svolto il ruolo di broker dell'operazione.