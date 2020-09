De Berti Jacchia e Studio TribLeg con Claudio Antonioli nell'acquisizione di Ann Demeulemeester

- De Berti Jacchia e Studio TribLeg hanno assistito Claudio Antonioli nell'acquisizione del marchio belga Ann Demeulemeester.

Claudio Antonioli è uno dei principali ed affermati imprenditori italiani del mondo della moda, co-fondatore nel 2016 del New Guards Group (che include marchi come Off-White e Marcelo Burlon) che nel 2019 è stato acquisito dal colosso dell'e-commerce inglese Farfetch per oltre 600 milioni di euro.

Ann Demeulemeester è uno dei grandi nomi della moda belga che ha trasformato Anversa in una città chiave della moda (una delle famose cosiddette "Antwerp Six"), celebrata per il suo stile minimalista e androgino, che mescola elementi del guardaroba femminile con quelli della moda maschile.

Il valore dell'operazione non è stato reso noto, ma - oltre al marchio Ann Demeulemeester e all'archivio completo - comprende il gruppo di società locali (holding e controllata operativa), l'uso della sede e del leggendario flagship store di Anversa e l'uso dello showroom di Parigi.

Gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti da Yuri Nadelreich dello Studio TribLeg e amico personale di lunga data di Claudio Antonioli, in collaborazione con De Berti Jacchia con un team guidato dai partner Michelangelo Cicogna e Claudio Corba Colombo, supportati dalla associate Benedetta Mazzotti.

Gli aspetti locali dell'operazione sono stati seguiti da Janson, con un team guidato dai partner Cédric Alter, Mireille Buydens e Johan Kerremans, supportato dai counsels Lydie Van Muylem e Elisabeth Vandekerckhove.

Gli aspetti fiscali e finanziari dell'operazione sono stati seguiti da Deloitte.



I venditori sono stati assistiti da ANTAXIUS con un team guidato dal partner Marian Vanden Broeck.