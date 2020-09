Grande successo per la call for papers in tema di responsabilità degli enti dedicata ai 20 anni del D. Lgs. 231/2001

Proseguono i lavori della call for papers organizzata dalla rivista Giurisprudenza Penale, in collaborazione con il Gruppo 24 Ore, in tema di responsabilità degli enti per i 20 anni del D. Lgs. 231/2001.

L'iniziativa – ideata e coordinata dall'avv. Guido Stampanoni Bassi (direttore della rivista Giurisprudenza Penale e avvocato presso Pistochini Avvocati - in foto) con il patrocinio del Ministero della Giustizia – ha riscosso un enorme successo tra gli addetti ai lavori ricevendo oltre 280 proposte editoriali.

Tanti i temi affrontati dai candidati: dalla recente introduzione dei reati tributari tra i cd. reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 al ruolo e alle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, dai profili di responsabilità in tema di privacy sino al ruolo che potrà ricoprire nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale.

Ampia e molto variegata la platea dei partecipanti, costituita da studenti universitari, avvocati, magistrati, ricercatori universitari, commercialisti, legali di azienda, componenti di Organismi di Vigilanza ed esperti di compliance.

Il Comitato Scientifico ha completato questa settimana la valutazione degli abstract e, per l'inizio del 2021, è prevista la pubblicazione del fascicolo speciale monotematico dal titolo "Responsabilità degli enti: problematiche e prospettive di riforma a 20 anni dal D. Lgs. 231/2001".

Seguiranno, sempre nei primi mesi del 2021, una serie di convegni nei quali verranno presentati e discussi alcuni dei lavori.

Oltre a quello del Ministero della Giustizia, l'iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio di numerose Università italiane, tra le quali l'Università Bocconi, l'Università di Udine nonché i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Bologna, Brescia, Firenze, Foggia, Genova, Modena e Reggio Emilia, Reggio Calabria, Roma Tre, Torino e Verona.