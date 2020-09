Salcef Group S.p.A. acquisisce il 90% del capitale di Delta Railroad Construction: gli studi coinvolti

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Salcef Group S.p.A., società quotata all'AIM Italia e attiva nel settore delle manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, nell'acquisizione, mediante la propria controllata americana, Salcef USA, del 90% del capitale di Delta Railroad Construction, società americana con sede in Ohio, attiva dal 1957 in USA e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari.



Delta è una delle più conosciute e stimate società operanti nel Nord America nel settore delle costruzioni ferroviarie, gestita da membri della famiglia Laurello che rimarranno attivamente nella struttura manageriale e societaria della società.



Gli USA vantano il network ferroviario più vasto del mondo, con più di 250.000 km di binari, prettamente adibiti al trasporto di merci, con un imponente programma di sviluppo per la realizzazione di nuove linee ad alta velocità, insieme all'ammodernamento e potenziamento delle linee esistenti. Tale acquisizione consente a Salcef di perseguire la propria strategia di crescita per linee esterne, con l'ingresso nel mercato nordamericano.



Il controvalore dell'operazione è pari a 36,14 milioni di dollari, corrispondenti a circa 30,5 milioni di euro.



L'acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri della Salcef USA, utilizzando in parte risorse proprie fornite dalla Salcef Group S.p.A. ed in parte i proventi derivanti da un acquisition loan per un importo pari a Euro 23.910.000 erogato da UniCredit S.p.A. – assistita da Legance – Avvocati Associati – in favore di Salcef Group S.p.A., e garantito da SACE S.p.A.



Salcef è stata assistita da GOP con un team composto dal partner Gabriella Covino e dalla counsel Chiara Gianni (in foto a sinistra) per gli aspetti di M&A e dal counsel Piergiorgio Picardi e dall'associate Giulia Longo per gli aspetti legati al finanziamento nonché dalla managing associate Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali. Per la parte contrattuale negli USA, Salcef è stata assistita dallo studio legale americano Thrasher, Dinsmore & Dolan.



Legance ha assistito UniCredit con un team guidato dal senior counsel Antonio Siciliano (in foto a destra) e composto dal senior associate Vincenzo Gurrado e dall'associate Davide Martello nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall'associate Chiara Scala che hanno curato gli aspetti fiscali.