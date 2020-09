Annunziata&Conso nel lancio del progetto di Cordis Community

Annunziata&Conso, con i partner dott. Filippo Berneri avv. Antonio Di Giorgio (foto) e dott.ssa Mariagrazia De Luca (foto) ha assistito in qualità di legal advisor il lancio del progetto "Cordis Community: una risposta contro la crisi", della società benefit Tre Cuori S.p.A.

In particolare, si tratta dello sviluppo di un "circuito di bartering", ideato e realizzato da Cordis S.r.l. per la gestione di piani welfare per aziende terze e dedicato ad Imprese, Enti, Associazioni e privati. Il progetto prevede la formazione di una Community all'interno della quale gli aderenti (aziende e privati cittadini) possono acquistare beni e servizi senza l'utilizzo del denaro, ma in compensazione, anche in un momento successivo.



L'Avvocato Di Giorgio, intervenuto come relatore in occasione della conferenza stampa di presentazione di Cordis Community, tenutasi il 24 settembre presso il Comune di Padova, ha sottolineato "Cordis non è una moneta avente corso legale, né uno strumento finanziario o di pagamento. Sul piano civilistico può essere definito come un "titolo improprio", simile ad un buono pasto o ai punti mille-miglia, mentre la sua circolazione tra gli aderenti si può qualificare come una forma atipica di permuta, molto simile alla fattispecie del "baratto".



Il network Annunziata&Conso è ormai da tempo specializzato nel advisory dedicata al settore delle criptovalute e della monetica, dei Bitcoin e del risparmio gestito, e vanta tra i propri professionisti profili di grande esperienza e know how.