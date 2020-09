Chiomenti con ERG nella sottoscrizione dell'accordo con Vestas

Chiomenti ha assistito il team legale interno di ERG nella conclusione dell'accordo quadro con Vestas, società attiva nella progettazione, costruzione e manutenzione di turbine eoliche, per la fornitura di aerogeneratori per una capacità potenziale di 790MW, di cui oltre 500 MW destinati ai progetti di repowering in Italia e la restante parte a progetti greenfield previsti in Francia. L'accordo ha un valore potenziale di oltre 500 milioni di euro.

L'operazione presenta importanti elementi di innovazione, sia dal punto di vista tecnologico,

prevedendo la fornitura di turbine di ultima generazione, sia contrattuale, con elementi di flessibilità e sinergie realizzabili grazie alla formula dell'accordo quadro di durata triennale.

Chiomenti ha prestato assistenza a ERG con un team composto dalla partner Carola Antonini e dalla counsel Manuela Cerulli.