Nuova emissione da 500 milioni per Terna: Chiomenti e Allen & Overy gli studi coinvolti

Chiomenti e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, Terna S.p.A. e gli istituti finanziari Joint Bookrunner nell'emissione obbligazionaria per un valore nominale di 500 milioni di Euro da parte della società della durata di dieci anni e scadenza al 25 settembre 2030. Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna, paga una cedola annua fissa dello 0,375% e i titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

L'operazione rientra nella strategia finanziaria di Terna, finalizzata alla massima efficienza e a una gestione proattiva dell'indebitamento volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.

Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con un team composto da Enrico Giordano (in foto) con Benedetto La Russa e Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Marco di Siena e da Maurizio Fresca.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners - tra cui BNP Paribas, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo S.p.A. - con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala (in foto), dall'associate Carolina Gori e dal trainee Paolo Arena. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.