Hogan Lovells con Banca Valsabbina e Borsadelcredito.it per la nuova cartolarizzazione a favore delle PMI

Hogan Lovells ha assistito Banca Valsabbina e Borsadelcredito.it, in qualità di transaction legal counsel, nella cartolarizzazione da 100 milioni di Euro di crediti commerciali erogati a favore di PMI e assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

L'iniziativa rientra nel progetto «Slancio Italia» che BorsadelCredito.it – il primo operatore in Italia interamente digitale di credito alle PMI – ha lanciato con l'obiettivo di fornire nuova liquidità alle imprese italiane in questo momento di particolare difficoltà. Banca Valsabbina – il principale istituto bresciano, presente con 70 filiali in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige – ha affiancato la società Fintech in qualità di Arranger, Account Bank, nonché di sottoscrittore dei titoli ABS, unitamente ad altri investitori istituzionali.

E' questa la prima operazione di cartolarizzazione unrated quotata sull'ExtraMOT-PRO, successivamente alla recente modifica del regolamento di quotazione.

Il team di Hogan Lovells è composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Giulia Arenaccio e da Alessia Cipitì e Eugenio Sabino. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dalla counsel Serena Pietrosanti e dalla senior associate Maria Cristina Conte.