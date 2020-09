LEGANCE CON BATIPART NELL'ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO IMMOBILIARE PANEUROPEO DI OLTRE 500 MLN DI EURO

Legance – Avvocati Associati ha assistito Batipart, società di diritto francese che investe nei settori immobiliare, alberghiero e turistico in Europa, nell'acquisizione e successiva locazione a lungo termine di un portafoglio di immobili dal Gruppo Adeo, nel contesto di un'ampia operazione multi giurisdizionale del valore di oltre 500 milioni di euro, comprensivo di 42 immobili siti in quattro diversi Paesi europei (Italia, Francia, Spagna e Portogallo). A seguito dell'operazione, Adeo, leader internazionale nel settore dell'habitat e della distribuzione di prodotti fai-da-te, principalmente con i marchi Leroy Merlin, Bricoman, Weldom e Aki, manterrà il 20% della nuova struttura societaria.

Legance ha assistito gli acquirenti con un team multipractice guidato dal senior partner Filippo Troisi con il partner Gabriele Capecchi, il managing associate Andrea Tortora della Corte (in foto) e l'associate Alice Galizia in relazione agli aspetti Corporate M&A; la senior counsel Alessandra Palatini e l'associate Sabrina Maltoni con riferimento alle questioni di diritto amministrativo; la senior counsel Maria Cristina Breida e la senior associate Alice Villari per i profili di diritto ambientale; la partner Claudia Gregori e il senior associate Nicola Napoli per le questioni di natura fiscale.

Batipart ha realizzato il proprio investimento in Italia tramite un fondo immobiliare gestito da Blue SGR S.p.A. (già Sator Immobiliare SGR SpA), società specializzata nell'istituzione e gestione di fondi comuni di investimento, che ad oggi gestisce 16 fondi per un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro. Per Blue SGR hanno partecipato il Responsabile del Business Development Giandomenico Lenti con il Fund & Investment Manager Emanuele Neve supportati dal Responsabile Legale Simone Petrosemolo.